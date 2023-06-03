Чудово смакує з морозивом: рецепт полуничного торту
Пісочне тісто та ледь кислувата начинка із заварним кремом утворюють неймовірне поєднання. Прекрасний варіант для літнього чаювання.
Інгредієнти:
– Пшеничне борошно - 1 стакан
– Цукор 3 столові ложки
– Сіль ½ чайної ложки
– Вершкове масло - 120 г
– Заварний крем - за смаком
– Вівсяні пластівці - ½ склянки
– Полуниця - 600 грам
– Цукрова пудра - за смаком
Читайте також: Сирна галета з полуницею: десерт, від якого пальчики оближеш
Спосіб приготування:
1. Духовку виставте на 200 градусів.
2. Змішайте борошно, цукор та сіль. Додайте нарізане шматочками масло і перемішайте, |доки маса не стане схожа на крихту.
3. Додайте 2 столові ложки крижаної води та знову перемішайте. Додайте вівсяні пластівці та перемішайте.
4. Викладіть тісто в круглу форму діаметром 23 см таі розподіліть по всій поверхні. Випікайте 25 хвилин та охолодіть.
5. Крем збийте та намастіть ним корж. Зверху втисніть нарізану полуницю.
6. Поставте в холодильник на 2 години, при подачі посипте цукровою пудрою.
Радимо також звернути увагу на рецепт бананових оладок з корицею.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!