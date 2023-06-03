Чудово смакує з морозивом: рецепт полуничного торту

Пісочне тісто та ледь кислувата начинка із заварним кремом утворюють неймовірне поєднання. Прекрасний варіант для літнього чаювання.

Інгредієнти:

– Пшеничне борошно - 1 стакан

– Цукор 3 столові ложки

– Сіль ½ чайної ложки

– Вершкове масло - 120 г

– Заварний крем - за смаком

– Вівсяні пластівці - ½ склянки

– Полуниця - 600 грам

– Цукрова пудра - за смаком

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Спосіб приготування:

1. Духовку виставте на 200 градусів.

2. Змішайте борошно, цукор та сіль. Додайте нарізане шматочками масло і перемішайте, |доки маса не стане схожа на крихту.

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3. Додайте 2 столові ложки крижаної води та знову перемішайте. Додайте вівсяні пластівці та перемішайте.

4. Викладіть тісто в круглу форму діаметром 23 см таі розподіліть по всій поверхні. Випікайте 25 хвилин та охолодіть.

5. Крем збийте та намастіть ним корж. Зверху втисніть нарізану полуницю.

6. Поставте в холодильник на 2 години, при подачі посипте цукровою пудрою.

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