Прекрасно сочетается с мороженым: рецепт клубничного торта
Песочное тесто и чуть кисловатая начинка с заварным кремом образуют невероятное сочетание. Прекрасный вариант для летнего чаепития.
Ингредиенты:
– Пшеничная мука – 1 стакан
– Сахар 3 столовые ложки
– соль ½ чайной ложки
- сливочное масло - 120 г
– Заварной крем – по вкусу
- Овсяные хлопья - ½ стакана
– Клубника – 600 грамм
– Сахарная пудра – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Духовку выставьте на 200 градусов.
2. Смешайте муку, сахар и соль. Добавьте нарезанное кусочками масло и перемешайте, пока масса не станет похожа на крошку.
3. Добавьте 2 столовых ложки ледяной воды и снова перемешайте. Добавьте овсяные хлопья и перемешайте.
4. Выложите тесто в круглую форму диаметром 23 см и распределите по всей поверхности. Выпекайте 25 минут и охладите.
5. Крем взбейте и мажьте им лепешку. Сверху вдавите нарезанную клубнику.
6. Поставьте в холодильник на 2 часа, при подаче посыпьте сахарной пудрой.
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