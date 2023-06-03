Прекрасно сочетается с мороженым: рецепт клубничного торта

Песочное тесто и чуть кисловатая начинка с заварным кремом образуют невероятное сочетание. Прекрасный вариант для летнего чаепития.

Ингредиенты:

– Пшеничная мука – 1 стакан

– Сахар 3 столовые ложки

– соль ½ чайной ложки

- сливочное масло - 120 г

– Заварной крем – по вкусу

- Овсяные хлопья - ½ стакана

– Клубника – 600 грамм

– Сахарная пудра – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Духовку выставьте на 200 градусов.

2. Смешайте муку, сахар и соль. Добавьте нарезанное кусочками масло и перемешайте, пока масса не станет похожа на крошку.

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3. Добавьте 2 столовых ложки ледяной воды и снова перемешайте. Добавьте овсяные хлопья и перемешайте.

4. Выложите тесто в круглую форму диаметром 23 см и распределите по всей поверхности. Выпекайте 25 минут и охладите.

5. Крем взбейте и мажьте им лепешку. Сверху вдавите нарезанную клубнику.

6. Поставьте в холодильник на 2 часа, при подаче посыпьте сахарной пудрой.

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