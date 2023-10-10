Знадобиться під час блекаутів: Як приготувати салат з баклажанів та помідорів

Зима може бути важкою, і варто бути готовими до умов, коли може бути відключено електроенергію або газ. Одним зі способів готування їжі в таких умовах є консервування. Сьогодні ми поділимося рецептом смачного консервованого салату з баклажанів та помідорів, який може служити чудовим доповненням до будь-якого гарніру, м'ясних або рибних страв.

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Цей консервований салат за рецептом видання theLime стане відмінним додатком до вашого зимового меню і допоможе полегшити готування їжі в умовах, коли ви обмежені у ресурсах.

Інгредієнти:

2 кілограми баклажанів;

3 кілограми помідорів;

1,5 кілограма солодкого перцю;

2 стручки гострого перцю;

4 голівки часнику;

250 грамів олії;

200 грамів цукру;

200 грамів 9% оцту;

2 столові ложки солі.

Приготування:

Ретельно мийте всі овочі. Видаляйте насіння зі солодких перців та ріжте їх соломкою. Видаліть насіння з гострого перцю і подрібніть його у блендері разом із часником. Помідори пропустіть через м'ясорубку або подрібніть у блендері. Перелийте томатну масу в каструлю, де ви будете готувати салат. Додайте сіль та цукор. Поки помідори закиплять, додайте нарізані кубиками баклажани та влити олію. Перемішайте. Коли баклажани закиплять, додайте солодкий перець і знову доведіть до кипіння. Готуйте овочі протягом 35-45 хвилин, щоб баклажани стали м'якими. Під час готування овочів стерилізуйте банки та кришки. За 5 хвилин до закінчення готування додайте часник та гострий перець. Потім додайте оцет і дайте овочевій суміші ще раз закипіти. Після закипання розкладіть салат по банках, не вимикаючи вогонь. Закрийте банки кришками, переверніть їх догори днищем і залиште до охолодження. Зберігайте у прохолодному місці.

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