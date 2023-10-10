Знадобиться під час блекаутів: Як приготувати салат з баклажанів та помідорів
Зима може бути важкою, і варто бути готовими до умов, коли може бути відключено електроенергію або газ. Одним зі способів готування їжі в таких умовах є консервування. Сьогодні ми поділимося рецептом смачного консервованого салату з баклажанів та помідорів, який може служити чудовим доповненням до будь-якого гарніру, м'ясних або рибних страв.
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Цей консервований салат за рецептом видання theLime стане відмінним додатком до вашого зимового меню і допоможе полегшити готування їжі в умовах, коли ви обмежені у ресурсах.
Інгредієнти:
- 2 кілограми баклажанів;
- 3 кілограми помідорів;
- 1,5 кілограма солодкого перцю;
- 2 стручки гострого перцю;
- 4 голівки часнику;
- 250 грамів олії;
- 200 грамів цукру;
- 200 грамів 9% оцту;
- 2 столові ложки солі.
Приготування:
- Ретельно мийте всі овочі. Видаляйте насіння зі солодких перців та ріжте їх соломкою. Видаліть насіння з гострого перцю і подрібніть його у блендері разом із часником.
- Помідори пропустіть через м'ясорубку або подрібніть у блендері. Перелийте томатну масу в каструлю, де ви будете готувати салат. Додайте сіль та цукор. Поки помідори закиплять, додайте нарізані кубиками баклажани та влити олію. Перемішайте.
- Коли баклажани закиплять, додайте солодкий перець і знову доведіть до кипіння. Готуйте овочі протягом 35-45 хвилин, щоб баклажани стали м'якими.
- Під час готування овочів стерилізуйте банки та кришки.
- За 5 хвилин до закінчення готування додайте часник та гострий перець. Потім додайте оцет і дайте овочевій суміші ще раз закипіти.
- Після закипання розкладіть салат по банках, не вимикаючи вогонь.
- Закрийте банки кришками, переверніть їх догори днищем і залиште до охолодження. Зберігайте у прохолодному місці.
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