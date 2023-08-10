Притягнете невдачі та бідність: чому не можна відкривати парасольку у приміщенні

Парасолька — це не просто засіб захисту від дощу та сонця. З нею пов’язано безліч повір'їв та прикмет, які варто розглянути докладніше.

Про це пише ukr.media.

Зламана парасолька може сигналізувати про невдачі

У випадку, коли парасолька поламалася, це може вважатись попередженням про негаразди та дрібні незручності у майбутньому.

Згідно з народними віруваннями, така парасолька може принести невдачу або спричинити неприємні події.

Зберігання відкритої парасольки вдома

Вважається, що зберігання парасольки всередині будинку може призвести до фінансових труднощів та бідності.

Відео дня

Читайте також: Зловісні прикмети, які пророкують біду: що не варто робити

Ділитися парасолькою — ризик втратити друга

Згідно з одним з вірувань, поділитись парасолькою з іншою особою – до конфліктів або розриву відносин з цією людиною.

Парасолька під стелею — до лиха

За народною традицією, тримання парасольку під стелею може викликати лихо та біду для всіх мешканців будинку.

Відкрита парасолька при ясній погоді – до зайвих турбот

Існує вірування, що відкрита парасолька за ясної погоди може привести до зайвих турбот та проблем.

Нагадаємо, ми вже писали, які дні тижня є вдалими для прибирання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!