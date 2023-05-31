Професор, що досліджував НЛО для уряду США, заявив, що інопланетяни все ще досі серед нас

Вчені мають різні точки зору на тему позаземних цивілізацій, але професор Стенфордського університету Гаррі Нолан висловив переконання, що інопланетяни вже знаходяться серед нас. Нолан заявив про це під час конференції SALT iConnections у Нью-Йорку, на якій обговорювалась тема "The Pentagon, Extraterrestrial Intelligence and Crashed UFOs" ("Пентагон, позаземний розум і розбиті НЛО"). Він повідомив, що фахівці зараз займаються зворотним проєктуванням зіпсованих кораблів.

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Під час конференції ведучий Алекс Клокус висловив сумніви щодо існування інопланетян і запросив Нолана визначити ймовірність їхнього відвідування Землі. Професор відповів, що він на сто відсотків впевнений у цьому і вважає, що це форма передової розвідки, яка використовує посередників. Він порівняв цю ситуацію з прибуттям іспанських кораблів до Південної Америки, коли тамільці були здивовані тим, що бачили.

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Нолан зазначив, що уряд США останні кілька років займався розслідуванням невпізнаних аномальних явищ або НЛО. Він зазначив, що в Міністерстві оборони було створено Управління з розв’язання аномалій, якому доручено досліджувати можливі випадки спостережень НЛО. Існували навіть публічні слухання у Сенаті щодо можливих загроз і можливостей позаземних цивілізацій. Нолан також заявив, що знає людей, які працювали або працюють над програмами зворотного проєктування збитих космічних кораблів.

Варто зазначити, що директор AARO Шон Кіркпатрік, який виступав під час слухань у Сенаті щодо НЛО, заявив, що остаточних доказів існування позаземного життя немає.

Нагадаємо, вчені вважають, що інопланетяни могли отримати сигнал із Землі. Однак відповіді можна очікувати лише через 27 років.

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