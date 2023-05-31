Профессор, исследовавший НЛО для правительства США, заявил, что инопланетяне все еще среди нас

Ученые имеют разные точки зрения на тему внеземных цивилизаций, но профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан убежден, что инопланетяне уже находятся среди нас. Нолан заявил об этом во время конференции SALT iConnections в Нью-Йорке, на которой обсуждалась тема The Pentagon, Extraterrestrial Intelligence and Crashed UFOs (Пентагон, внеземной ум и разбитые НЛО). Он сообщил, что специалисты сейчас занимаются обратным проектированием испорченных кораблей.

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В ходе конференции ведущий Алекс Клокус выразил сомнения в существовании инопланетян и пригласил Нолана определить вероятность их посещения Земли. Профессор ответил, что он полностью уверен в этом и считает, что это форма передовой разведки, которая использует посредников. Он сравнил эту ситуацию с прибытием испанских кораблей в Южную Америку, когда тамильцы были удивлены тем, что видели.

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Нолан отметил, что правительство США последние несколько лет занималось расследованием неопознанных аномальных явлений или НЛО. Он отметил, что в Министерстве обороны было создано Управление по разрешению аномалий, которому поручено исследовать возможные случаи наблюдений НЛО. Существовали даже публичные слушания в Сенате по поводу возможных угроз и возможностей внеземных цивилизаций. Нолан также заявил, что знает людей, работавших или работающих над программами обратного проектирования сбитых космических кораблей.

Стоит отметить, что выступавший во время слушаний в Сенате по НЛО директор AARO Шон Киркпатрик заявил, что окончательных доказательств существования внеземной жизни нет.

Напомним, ученые полагают, что инопланетяне могли получить сигнал с Земли. Однако ответа можно ожидать только через 27 лет.

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