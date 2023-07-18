путін під час зустрічі з губернатором Іркутської області передав ''привіт'' загиблим солдатам (фото)

17 липня російський диктатор володимир путін провів зустріч із губернатором Іркутської області Ігорем Кобзєвим. Під час розмови про військових, задіяних у війні в Україні, путін передав "привіт" мертвим російським солдатам.

На сайті Кремля опублікували стенограму зустрічі Кобзева та путіна. Зазначається, що вони провели робочу зустріч та обговорили "питання соціально-економічного розвитку регіону, заходи підтримки учасників "спеціальної військової операції" та сімей".

Відео дня

За даними пресслужби Кремля, розмова путіна та Кобзєва виглядала наступним чином:

Кобзєв: І найголовніше, Володимире Володимировичу. Користуючись нагодою, якщо відійти від економіки, сьогодні не можу Вам не передати. Це наші…

путін: Хлопці, військовослужбовці.

Кобзєв: Так, тут найголовніше, напевно, фраза, яку вони написали: "Не підведемо!" І вони точно, будьте певні, не підведуть. Сибіряки – надійні діти.

путін: Сумнівів немає.

Кобзєв: Так, вони завжди відрізнялися завзятістю, сміливістю, хоробрістю.

путін: Міцні хлопці.

Кобзєв: Так, тому вам передають слова подяки, підтримки і завжди знайте, що ми на варті Батьківщини.

І найголовніше хотів би ще доповісти. У нас 192 іркутянини нагороджені державними нагородами – орденами, медалями. З них наймолодший, Герой Росії, – це пересічний Едуард Дьяконов, який загинув у Маріуполі у березні минулого року, він закрив своїм тілом гранату, тим самим урятував своїх однополчан. Це дуже цінно для нас, для нас вони всі герої, вони у нашій пам'яті, у нашому серці.

путін: Привіт їм усім передавайте.

Кобзєв: Обов'язково.

Нагадаємо, двоє чоловіків на росії влаштували купання у чані з молоком на фермі. Одним із купальників, які вирішили таким чином "омолодитися", виявився бізнесмен, іншим – його товариш, колишній дільничний.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!