путин во время встречи с губернатором Иркутской области передал ''привет'' погибшим солдатам (фото)

17 июля российский диктатор владимир путин провел встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Во время разговора о военных, задействованных в войне в Украине, Путин передал "привет" мертвым русским солдатам.

На сайте Кремля была опубликована стенограмма встречи Кобзева и Путина. Отмечается, что они провели рабочую встречу и обсудили вопросы социально-экономического развития региона, меры поддержки участников "специальной военной операции" и семей.

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По данным пресс-службы Кремля, разговор путина и Кобзева выглядел следующим образом:

Кобзев: И самое главное, Владимир Владимирович. Используя возможность, если отойти от экономики, сегодня не могу Вам не передать. Это наши…

путин: Ребята, военнослужащие.

Кобзев: Да, здесь самое главное, наверное, фраза, которую они написали: "Не подведем!" И они точно, будьте уверены, не подведут. Сибиряки – надежные дети.

путин: Сомнений нет.

Кобзев: Да, они всегда отличались упорством, смелостью, храбростью.

путин: Крепкие ребята.

Кобзев: Да, потому вам передают слова благодарности, поддержки и всегда знайте, что мы на страже Родины.

И самое главное хотел бы еще доложить. У нас 192 иркутянина награждены государственными наградами – орденами, медалями. Из них самый младший, Герой России – это рядовой Эдуард Дьяконов, погибший в Мариуполе в марте прошлого года, закрывший своим телом гранату, тем самым спасший своих однополчан. Это очень ценно для нас, для нас все они герои, они в нашей памяти, в нашем сердце.

путин: Привет им всем передавайте.

Кобзев: Обязательно.

Напомним, двое мужчин на россии устроили купание в чане с молоком на ферме. Одним из купальников, решивших таким образом "омолодиться", оказался бизнесмен, другим – его товарищ, бывший участковый.

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