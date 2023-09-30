П'ять натуральних рецептів домашнього освіжувача повітря

Немає нічого кращого, ніж будинок, у якому пахне свіжістю, щоб ви справді відчували себе як удома. Якщо вам подобається приємний запах, нема потреби витрачати багато грошей на синтетичні ароматизатори з алергенною дією.

Наповнити свій будинок корисними ароматами можна за допомогою економічних, простих та доступних порад. Про це пише Sante Plus.

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У боротьбі з неприємними запахами перше, що потрібно зробити, це знайти джерело проблеми. Поганий догляд за трубами, баком для сміття, холодильником і духовкою або навіть пліснява, що росте на стінах і меблях. Щоб позбутися їх, необхідно з'ясувати, звідки беруться ці неприємні запахи.

Якщо ви не можете визначити їхнє джерело, почніть із провітрювання всіх приміщень будинку протягом цілої доби. Можливо, неприємний запах просто зберігався у повітрі.

Щоб попрощатися з кухонними запахами, є незаперечна порада. Доведіть до кипіння літр води, додайте до нього 5-6 столових ложок харчової соди і кип'ятіть 5 хвилин, щоб нейтралізувати запахи.

Якщо проблема не зникла, необхідно всі деталі прочесати і ретельно очистити. Щоб продезінфікувати поверхні, виберіть натуральні продукти, такі як харчова сода і білий оцет. Наступний крок – зробіть ароматизатори для дому.

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П'ять натуральних ароматизаторів для дому

Щоб боротися з неприємними запахами та ароматизувати весь будинок, зробіть ароматизатори самостійно та попрощайтеся з токсичними продуктами.

1. Натуральний спрей із білого оцту. Щоб видалити неприємні запахи із навколишнього середовища, є дуже ефективний інгредієнт. Білий оцет може боротися з неприємними запахами.

Для цього просто змішайте пів склянки оцту зі склянкою води. Щоб надати препарату більш приємного аромату, можна додати кілька крапель ефірної олії на ваш вибір.

Інший варіант: візьміть букет чебрецю, зеленого чаю, вербени, кориці або шкірки цитрусових та настоюйте їх в оцті, щоб отримати найкращий аромат. Наприклад, можна помістити цедру лимона або грейпфрута у скляну банку та налити туди оцет. Щільно закрийте та залиште діяти на 3 тижні. Після цього додайте до нього необхідну кількість води і ви отримаєте спрей з натуральним запахом лимона.

2. Суміш камфори та ефірних олій.

Камфора – органічна сполука, отримана з камфорного дерева. Ця ароматична речовина, схожа на сіль, сповнена антисептичних, дезінфікуючих, протизапальних властивостей.

Для цього виберіть камфору у зручній для вас формі (тверда, порошок або гранули), потім додайте кілька крапель ефірної олії лаванди, евкаліпту, лемонграсу або апельсинового кольору. Вилийте розчин у розпилювач і розпорошіть його на приміщення, щоб усунути неприємні запахи.

3. Освіжувач повітря для ванної і туалету.

Якщо ви шукаєте натуральний дезодоратор, який допоможе позбавитися неприємних запахів у будинку, це рішення ідеальне. Вам знадобиться пів склянки білого оцту, до якого ви додасте кілька крапель ефірної олії чайного дерева (чайного дерева). Залишіть препарат на добу, потім перелийте його в розпилювач. Щоб усунути неприємні запахи, розпорошіть ароматний розчин біля кришки унітаза та поруч із раковиною.

4. Освіжувач повітря на основі пом'якшувача.

Кондиціонер для білизни можна використати як очищувач для повітря. У розпилювач налийте 3 столові ложки кондиціонера для білизни, потім додайте 1 столову ложку харчової соди та 3 склянки гарячої води. Закрийте пляшку та енергійно струсіть, щоб отримати однорідну суміш.

Якщо у вас немає під рукою кондиціонера для білизни, ви можете використовувати рідкий пральний засіб, який також допоможе.

Будьте обережні, щоб не розпорошити засіб на стіни, оскільки кондиціонер може залишити плями, які важко буде видалити.

5. Освіжувач повітря на спиртовій основі.

Щоб назавжди усунути неприємні запахи, у пульверизатор налийте 3 склянки води, додайте склянку денатурованого спирту і близько 20 крапель ефірної олії лаванди. Потім просто розпорошіть цим препаратом простір, який хочете ароматизувати.

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