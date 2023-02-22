'Працюють ударні дрони ССО': ЗСУ знищили вісьмох окупантів (відео)

Українські військові знищили групу ворогів за допомогою ударних дронів. Внаслідок цього щонайменше вісім окупантів померли, ще двоє отримали поранення.

Ліквідацією російських військових займалися бійці Сил спецоперацій Збройних сил України. Про це повідомили на сторінці Командування ССО ЗСУ у Facebook.

"8 знищених і 2 поранених ворогів – працюють ударні дрони ССО України. Це сталося коли ворожі штурмовики атакували позицію одного з підрозділів Сил оборони", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські захисники спочатку вдарили по одній групі противника. Дещо згодом, коли до вбитих та поранених наблизилася група евакуації, бійці ССО завдали ще один удар.

Відео дня

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"На порятунок окупантів вирушила наступна група евакуації, по якій так само вдарили дроном-камікадзе. Воїни ССО України нагадують ворогам, що мають достатньо засобів, вмінь та бажання нищити противника усіма можливими способами. Працюємо далі задля Перемоги України!" – додали військові.

На відео можна побачити, як ударний дрон-камікадзе визначає ціль, а потім завдає удару за місцем розташування окупантів.

Точний час та місце знищення ворогів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше бійці з батальйону К-2 ліквідували військову техніку росіян з дрона-камікадзе.

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