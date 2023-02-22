'Работают ударные дроны ССО': ВСУ уничтожили восьмерых оккупантов (видео)

Украинские военные уничтожили группу врагов с помощью ударных дронов. В результате по меньшей мере восемь оккупантов умерли, еще двое получили ранения.

Ликвидацией российских военных занимались бойцы сил спецопераций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили на странице Командования ССО ВСУ в Facebook.

"8 уничтоженных и 2 раненых врагов – работают ударные дроны ССО Украины. Это произошло, когда вражеские штурмовики атаковали позицию одного из подразделений Сил обороны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники поначалу ударили по одной группе противника. Несколько позже, когда к убитым и раненым приблизилась группа эвакуации, бойцы ССО нанесли еще один удар.

Видео дня

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"На спасение оккупантов отправилась следующая группа эвакуации, по которой так же ударили дроном-камикадзе. Воины ССО Украины напоминают врагам, имеющим достаточно средств, умений и желания уничтожать противника всеми возможными способами. Работаем дальше ради Победы Украины!" – добавили военные.

На видео можно увидеть, как ударный дрон-камикадзе определяет цель, а затем наносит удар по местоположению оккупантов.

Точное время и место уничтожения врагов не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее бойцы из батальона К-2 ликвидировали военную технику россиян из дрона-камикадзе.

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