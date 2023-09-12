Рада може збільшити видатки на оборону і на підтримку переселенців

Український парламент до кінця вересня розгляне збільшення видатків на потреби оборони на понад 300 мільярдів гривень. Відповідний законопроєкт запропонував уряд.

Також планується збільшення видатків на підтримку ВПО. Про це в коментарі ЕП повідомила голова комітету з питань бюджету ВРУ Роксолана Підласа.

Згідно з урядовим законопроєктом, у 2023 році планується збільшення видатків:

ЗСУ – на 195,7 млрд грн;

Нацгвардії України – на 39,7 млрд грн;

Державної прикордонної служби – на 20,4 млрд грн;

видатків на закупівлю та модернізацію військової техніки для ЗСУ – на 13,2 млрд грн.

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Підласа переконана, що парламент підтримає збільшення видатків. Також законопроєктом пропонується збільшити видатки на підтримку ВПО на 16,5 млрд грн і спрямувати 1,2 млрд грн Міністерству закордонних справ.

"Щодо джерел покриття, то більшу частину необхідних коштів нам доведеться позичати – майже 299 млрд грн, з яких близько 208 млрд грн на внутрішньому ринку, частина коштів надійде від перевиконання неподаткових доходів", – пояснила вона.

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