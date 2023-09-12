Рада может увеличить расходы на оборону и поддержку переселенцев

Украинский парламент до конца сентября рассмотрит увеличение расходов на нужды обороны более чем на 300 миллиардов гривен. Соответствующий законопроект предложило правительство.

Также планируется увеличение расходов на поддержку ВПЛ. Об этом в комментарии ЭП сообщила председатель комитета по бюджету ВРУ Роксолана Пидласа.

Согласно правительственному законопроекту, в 2023 году планируется увеличение расходов:

ВСУ – на 195,7 млрд грн;

Нацгвардии Украины – на 39,7 млрд грн;

Государственной пограничной службы – на 20,4 млрд грн;

расходов на закупку и модернизацию военной техники для ВСУ – на 13,2 млрд грн.

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Пидласа убеждена, что парламент поддержит увеличение расходов. Также законопроектом предлагается увеличить расходы на поддержку ВПЛ на 16,5 млрд грн и направить 1,2 млрд грн Министерству иностранных дел.

"Что касается источников покрытия, то большую часть необходимых средств нам придется занимать – почти 299 млрд грн, из которых около 208 млрд грн на внутреннем рынке, часть средств поступит от перевыполнения неналоговых доходов", – пояснила она.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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