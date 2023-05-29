Ретроградний Плутон ударить по трьох знаках зодіаку: на кого чекають неприємності

Ретроградний Плутон з 11 червня 2023 року ознаменує дуже небезпечний період, коли підвищено ризик різних НП. Йдеться як про ракетні обстріли, вибухи, так і ДТП, техногенні катастрофи.

За словами астролога Влада Росса, небезпека нависне над трьома знаками зодіаку. У зоні ризику – Козероги, Тельці та Скорпіони, заявив він УНІАН.

Астролог зазначив, що найнесприятливішими будуть дати з 9 по 13 червня – у цей час можливі різні нещастя.

Найбільше від ретроградного Плутона постраждають Козероги, уродженці цього знаку зодіаку виявляться головними невдахами першого місяця літа. Їхні плани та мрії будуть зруйновані, а фінансові проблеми загостряться так, що справа дійде до банкрутства.

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"Крім того, Марс "йтиме" у квадраті до Тельця та Скорпіона. Це означає, що в житті цих знаків активізуються вороги, будуть якісь складні ситуації. Їм потрібно бути дуже обережними. Особливо Скорпіонам, які зараз перебувають на війні. Вони , звичайно, ризикові хлопці, але цього місяця їм краще поберегти себе", – зазначив Росс

Він додав, що Тельцям варто бути обережнішими у фінансових питаннях, вони можуть стати жертвами шахраїв.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.