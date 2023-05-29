Ретроградный Плутон ударит по трем знакам зодиака: кого ждут неприятности

Ретроградный Плутон с 11 июня 2023 года ознаменует собой очень опасный период, когда повышен риск различных ЧП. Речь идет как о ракетных обстрелах, взрывах, так и ДТП, техногенных катастрофах.

По словам астролога Влада Росса, особая опасность нависнет над тремя знаками зодиака. В зоне риска – Козероги, Тельцы и Скорпионы, заявил он УНИАН.

Астролог отметил, что самыми неблагоприятными будут даты с 9 по 13 июня – в это время возможны различные несчастья.

Больше всего от ретроградного Плутона пострадают Козероги, уроженцы этого знака зодиака окажутся главными неудачниками первого месяца лета. Их планы и мечты будут разрушены, а финансовые проблемы обострятся так, что дело дойдет до банкротства.

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"Кроме того, Марс будет "идти" в квадрате к Тельцу и Скорпиону. Это значит, что в жизни этих знаков активизируются враги, будут какие-то сложные ситуации. Им нужно быть очень осторожными. Особенно Скорпионам, которые сейчас находятся на войне. Они, конечно, рисковые парни, но в этом месяце им лучше поберечь себя", – отметил Росс

Он добавил, что Тельцам стоит быть осторожнее в финансовых вопросах, они могут стать жертвами мошенников.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.