Рецепт полунично-персикового сорбету від Володимира Ярославського

У сезон персиків та полуниці можна приготувати чудовий десерт, який займе зовсім мало часу.

Інгредієнти:

Персики – 1 кг

Полуниця – 500 г

Цукор – 150 г

Пектин – 11 г

Лимон, сік – 25 мл

Читайте також: Літній десерт з трьох інгредієнтів: рецепт м’ятного льоду

Спосіб приготування:

1. Персики бланшуйте в окропі 45 секунд і покладіть у воду з льодом. Почистіть.

2. Полуницю помийте, обірвіть хвостики та подрібніть блендером і додайте сік лимона. Пюре поставте на вогонь і додайте цукор, змішаний з пектином.

Відео дня

3. Прогрівайте, помішуючи вінчиком, до кипіння та дайте покинути хвилину.

4. Додайте дольки персиків і знову прогрійте до кипіння. Потримайте на вогні 3-4 хвилини.

5. Суміш перебийте в однорідну масу, охолодіть.

6. Перелийте в контейнер і поставте морозилку на 6-7 годин, перемішуючи кожні 3-4 години.

Радимо також звернути увагу на рецепт морозива з кефіру.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!