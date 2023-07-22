Рецепт полунично-персикового сорбету від Володимира Ярославського
У сезон персиків та полуниці можна приготувати чудовий десерт, який займе зовсім мало часу.
Інгредієнти:
Персики – 1 кг
Полуниця – 500 г
Цукор – 150 г
Пектин – 11 г
Лимон, сік – 25 мл
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Спосіб приготування:
1. Персики бланшуйте в окропі 45 секунд і покладіть у воду з льодом. Почистіть.
2. Полуницю помийте, обірвіть хвостики та подрібніть блендером і додайте сік лимона. Пюре поставте на вогонь і додайте цукор, змішаний з пектином.
3. Прогрівайте, помішуючи вінчиком, до кипіння та дайте покинути хвилину.
4. Додайте дольки персиків і знову прогрійте до кипіння. Потримайте на вогні 3-4 хвилини.
5. Суміш перебийте в однорідну масу, охолодіть.
6. Перелийте в контейнер і поставте морозилку на 6-7 годин, перемішуючи кожні 3-4 години.
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