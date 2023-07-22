Рецепт клубнично-персикового сорбета от Владимира Ярославского

В сезон персиков и клубники можно приготовить отличный десерт, который займет совсем мало времени.

Ингредиенты:

Персики – 1 кг

Клубника – 500 г

Сахар – 150 г

Пектин – 11 г

Лимон, сок – 25 мл

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Способ приготовления:

1. Персики бланшируйте в кипятке 45 секунд и положите в воду со льдом. Очистите.

2. Клубнику помойте, оборвите хвостики и измельчите блендером и добавьте сок лимона. Пюре поставьте на огонь и добавьте сахар, смешанный с пектином.

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3. Прогревайте, помешивая венчиком, до кипения и дайте оставить минуту.

4. Добавьте дольки персиков и снова прогрейте до кипения. Удерживайте на огне 3-4 минуты.

5. Смесь перебейте в однородную массу, охладите.

6. Перелейте в контейнер и поставьте морозилку на 6-7 часов, перемешивая каждые 3-4 часа.

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