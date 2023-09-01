Рецепт пряного салату з огірків за 5 хвилин
Такі огірки за рецептом від Shuba можна подавати як гарнір до головної страви, або в якості перекусу.
Інгредієнти:
Огірок – 350 г
Кунжут білий – 1 ст. л.
Оливкова олія –1 ст. л.
Соус соєвий – 2 ч. л.
Лимон, сік – 1 ч. л.
Цукор – 0.5 ч. л.
Кріп, пучок – за смаком
Перець чорний мелений – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Огірки наріжте кружечками завширшки 0,5 см.
2. Зробіть соус: змішайте оливкову олію, соєвий соус, лимонний сік, цукор, подрібнений кріп.
3. На сухій сковороді підсмажте кунжут до пожовтіння.
4. Огірки полийте соусом, посипте підсмаженим кунжутом і приправте перцем, перемішайте. Подавайте відразу.
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