Рецепти до 8 березня: що приготувати для мами
Якщо ви хочете здивувати свою маму на 8 березня, пропонуємо кілька ідей, які страви приготувати та як їх оформити, аби найголовніша людина вашого життя була захоплена вашим вмінням куховарити.
Для початку пропонуємо приготувати салат у "тюльпанах". Цей рецепт дуже простий, головне гарно оформити подарунок для мами.
Вам знадобиться:
- 350 г крабових паличок;
- 100 г сиру твердих сортів;
- 5 яєць;
- 5 невеликих помідорів;
- банка консервованої кукурудзи;
- пучок зеленої цибулі;
- майонез для заправки.
Як приготувати салат:
- Яйця треба відварити круто (10-12 хвилин), викласти у холодну воду, почистити та натерти на крупній терці.
- До яєць висипте кукурудзу з баночки, зливши сироп.
- Розморозьте та покришіть крабові палички, додайте до суміші з яєць та кукурудзи.
- Твердий сир треба натерти на терці й додати в салат. Потім змастити його майонезом та гарно перемішати.
- На гарну тарілку викладіть помиті й очищені пір'я зеленої цибулі.
- Помідори помийте, обсушіть та розріжте навхрест так, аби їхні частини не розвалилися. Треба різати не до кінця.
- Обережно розкрийте помідор та вкладіть всередину ложку салату, аби утворити "тюльпан".
- На широку тарілку викладіть помите та обсушене пір'я зеленої цибулі.
- Нафаршировані салатом помідори треба викласти зверху на пір'я цибулі.
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Також вашій мамі може сподобатися салат "Гранатовий браслет".
Його складові наступні:
- Буряк – 2 штуки
- Ріпчаста цибуля – 2 штуки
- Морква – 2 штуки
- Картопля – 2 штуки
- Куряче філе - відварне або копчене – 200 г
- Яйця – 2 штуки
- Гранат – 1-2 штуки
- Волоський горіх – жменька
- Часник – 1-2 зубчики
- Майонез – велика пачка (200 грамів)
Як приготувати
- Відварюємо буряк, моркву, картоплю і яйця.
- Відварені овочі треба очистити та натерти на крупній терці в окремі миски.
- Яйця теж треба очистити та натерти.
- У майонез треба додати вичавлений часник та перемішати.
- Відварене філе курки нарізаємо кубиками або соломкою.
- Ріпчасту цибулю треба нарізати мілко та обсмажити у невеликій кількості олії.
- Візьміть широке блюдо, а посередині нього розмістіть склянку, навколо якої треба викладати інгредієнти.
- Спочатку викладіть варену та подрібнену картоплю, потім змастіть майонезом, зверху викладіть половину натертого буряка, знову змастіть майонезом. Потім викладіть моркву й помажте майонезом. Поверх моркви треба посипати товчені волоські горіхи, а зверху викласти порізане куряче філе та обсмажену цибулю.
- Зверху на цибулю посипте натерті яйця, змажте майонезом та посипте залишком вареного буряку.
- Коли змастите останній шар салату майонезом, посипте його зернятками гранату.
- Обережно витягніть склянку і салат у формі браслета готовий.
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