Резинки для волосся та шпильки: як зробити локони без плойки

Якщо у вас немає плойки, але локони зробити дуже хочеться, є кілька способів навести красу і без неї.

Пучок

Вимийте волосся та вологе закрутіть в тугий пучок і закріпіть гумкою. Можете також нанести на волосся стайлінговий засіб. Залиште на кілька годин, а краще на ніч.

Косички

Класичним методом формування локонів є плетення косичок. Найкраще заплітати вологе волосся. Залиште на ніч і насолоджуйтесь ефектом вранці.

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Папільйотки

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Тонкі стрічки для накручування волосся можна зробити з будь-яких довгих предметів - смужок тканини, паперу, стрічки, шкарпеток чи колготок.

Візьміть пасмо вологого волосся та накрутіть його на обраний вами предмет, закріпіть та зав’яжіть у вузол на голові. Тримайте кілька годин, а краще ніч.

Гумки для волосся

Якщо волосся коротке, його можна скрутити в джгути та закріпити резинками. Нанесіть на волосся лак, залиште джгути на кілька годин та розпустіть.

Шпильки

Пасма вологого волосся розділіть та намотайте на шпильки у формі вісімок. Закріпіть локони резинками. Походіть так до висихання волосся та зніміть шпильки.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся, щоб не нашкодити.

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