Резніков сказав, у скільки Україні обходиться один день війни

Українська економіка значно страждає вій російської війни. Аби захищатися від ворога Україні доводиться витрачати щодня 100 мільйонів доларів.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю Укрінформу.

“День війни коштує нам 100 мільйонів доларів. А тепер візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає 100 мільйонів доларів на добу в цілому. От просто вдумайтеся", – сказав він.

Резніков також відкинув звинувачення, що Сили оборони тримаються на війні лише завдяки волонтерам та українцям, що невпинно донатять на потреби армії.

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"Несправедливо пред’являти претензії державі, військово-політичному керівництву, всім – від місцевих керівників до парламенту, уряду, Президента, що все роблять волонтери. Це не так", – сказав міністр.

Він зауважив, що волонтери покривають 3% від усього, що “потрапило на війну".

Резніков каже, що армія "виживає", в тому числі за рахунок податків, що їх сплачують українці.

"Армія сьогодні - найбільший споживач коштів. Але ж кошти потрібні й на утримання країни в цілому: на інфраструктуру, на відновлення, на підтримку соціально незахищених. Тому треба працювати та платити податки. Треба бізнесу бути активним і підтримувати підприємців", – додав міністр оборони.

Нагадаємо, 3 вересня президент Зеленський заявив, що Олексія Резнікова буде звільнено з посади міністра оборони. 4 вересня Резніков подав заяву на відставку.

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