Резников сказал, во сколько Украине обходится один день войны

Украинская экономика значительно страдает от российской войны. Чтобы защищаться от врага Украине, приходится тратить ежедневно 100 миллионов долларов.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью Укринформу.

"День войны стоит нам 100 миллионов долларов. А теперь возьмите бюджеты всех крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь", – сказал он.

Резников также отверг обвинения, что Силы обороны держатся на войне только благодаря волонтерам и украинцам, неустанно донатившим на нужды армии.

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"Несправедливо предъявлять претензии государству, военно-политическому руководству, всем - от местных руководителей до парламента, правительства, Президента, что все делают волонтеры. Это не так", — сказал министр.

Он отметил, что волонтеры покрывают 3% всего, что "попало на войну".

Резников говорит, что армия "выживает", в том числе за счет уплачиваемых украинцами налогов.

"Армия сегодня - крупнейший потребитель средств. Но ведь средства нужны и на содержание страны в целом: на инфраструктуру, на восстановление, на поддержку социально незащищенных. Поэтому надо работать и платить налоги. Надо бизнесу быть активным и поддерживать предпринимателей", - добавил министр обороны. .

Напомним, 3 сентября президент Зеленский заявил, что Алексей Резников будет уволен с должности министра обороны. 4 сентября Резников подал заявление на отставку.

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