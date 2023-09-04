Министр обороны Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке (фото)

Министр обороны Украины Алексей Резников, согласно решению Президента Украины Владимира Зеленского, принял решение подать заявление о своей отставке.

Соответствующее сообщение и фотографию с копией заявления он опубликовал в своем аккаунте на социальной сети Facebook.

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В своем сообщении министр обороны отметил: "Во исполнение решения Президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!"

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны. Также он назвал потенциальную кандидатуру на этот пост.

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