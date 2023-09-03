Кто такой Рустем Умеров, который может стать новым министром обороны вместо Резникова

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны. Также он назвал потенциальную кандидатуру на этот пост.

По словам президента, новым главой ведомства станет Рустем Умеров. Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу очертить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом", – отметил глава государства.

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Президент добавил, что Верховная рада должна поддержать кандидатуру Умерова, являющегося председателем Фонда государственного имущества, а до этого был народным депутатом.

"Верховный совет Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", – указал Зеленский.

Биография Рустема Умерова

Рустем Умеров родился 19 апреля 1982 года в Самарканде (Узбекистан) в семье выходцев из Алушты (Крым). Этнический крымский татарин и мусульманин. Умеров женат и воспитывает троих детей.

Он получил степень бакалавра экономики и магистра финансов в Национальной академии управления.

В 2012 году Умеров стал соучредителем и членом правления Крымской международной бизнес-ассоциации. В этом же году был доверенным лицом кандидата в народные депутаты в 10-м округе в АР Крым Ахтема Чигойза.

В сентябре 2019 года Умерова избрали народным депутатом от фракции "Голос". В августе 2021 года указом президента награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени. С декабря 2020 Умеров является сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа".

10 августа издание "Зеркало недели" опубликовало расследование о том, что в 2022 году турецкая компания Vector avia продала летние куртки для ВСУ под видом зимних. В сопроводительных документах на одну из партий 4900 "камуфляжных" курток стоимостью 142 тысячи долларов стали 4900 "зимними ветрозащитными" куртками за 421 тысячу долларов, а каждая куртка стала стоить 86 долларов вместо 29 долларов.

Напомним, Кабмин утвердил обновленный Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующим постановлением Кабинет Министров определил критерии для отнесения предприятий к перечню критических для бронирования сотрудников от мобилизации.

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