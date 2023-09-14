Ризикуєте заблокувати енергію достатку: коли не можна мити підлогу вдома

Наші предки вважали, що підлогу не можна мити у певний час доби та року. Оскільки кожен період володіє певною енергетикою, що призводить до різних наслідків.

Народні прикмети свідчать, що не варто мити підлогу ввечері, на свята, коли хтось вирушив в дорогу, у гостях, у неправильну фазу Місяця. Інакше ви ризикуєте накликати на себе лихо, хвороби та інші біди.

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1. Не можна мити підлогу ввечері. Якщо ви вирішили навести порядок в кінці дня, то краще відмовтеся від такої ідеї. Такими діями ви можете заблокувати грошовий потік та вигнати з дому енергію благополуччя/достатку, яка концентрується саме ввечері. Її буде складно накопичити у разі втрати.

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2 Не мийте підлогу у церковні свята. Рекомендується не займатися прибиранням та іншими побутовими справами у церковні свята. У цей час варто присвятити час своїй душі та думкам.

3. Не мийте підлогу, коли хтось вирушає в дорогу. Якщо хтось з близьких відправляється в дорогу, то не варто мити підлогу та й загалом прибирати. Інакше можуть виникнути труднощі в дорозі, а ще ви змиваєте сліди цієї людини в домі. Робіть це, коли мандрівник досягне свого місця призначення.

4. Не можна мити підлогу у гостях. Проста послуга або ввічливість може перетворитися на біду, оскільки, миючи підлогу в чужому домі, ви можете перехопити чуже щастя або нещастя.

5. Заборонено мити підлогу у неправильну фазу Місяця. Спадний Місяць характеризує занепад, тому краще не прибирати в такі періоди. Генеральне прибирання робіть в період зростаючого Місяця, коли відбувається оновлення енергетики.

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