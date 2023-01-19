російська ракета влучила у багатоповерхівку в Бахмуті: момент прильоту потрапив на відео журналістів Al Jazeera

У Бахмуті Донецької області росіяни запустили ракетою у житловий будинок. Після влучання боєприпасу будівля вибухнула.

Журналісти телеканалу Al Jazeera, які працювали у Бахмуті, змогли зафіксувати на відео момент прильоту. Це сталося під час зйомки сюжету про ситуацію в місті.

На кадрах, знятих з авто, видно, як по п'ятиповерховій будівлі, яка знаходилася якраз навпроти автомобіля працівників Al Jazeera, вдарила ракета. Пролунав вибух та виникла масштабна пожежа.

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Ймовірно, росіяни обстріляли житло мирних мешканців Бахмута з міномета 120-мм калібру.

"Камера на приладовій панелі автомобіля фіксує момент, коли, ймовірно, 120-мм міномет приземлився на житловий будинок навпроти. Від удару навіть пошкодилося лобове скло автівки", – зауважили журналісти, що стали свідками чергового воєнного злочину росіян.

Яка ситуація в Бахмуті та Соледарі

На східному фронті найгарячішими точками залишаються Бахмут та Соледар. Ворог кинув сотні найманців ПВК "Вагнер" на захоплення цих міст та підтримує високу інтенсивність наступу.

Ворог не знає, де перебувають українські позиції, але атакує реактивними системами та артилерією.

При цьому у росіян основний метод ведення війни – випалена земля. Вони квадратами криють землю та зносять усі будівлі. Окупанти наступають масовано, через що і зазнають значних втрат.

Натомість українські танкісти роблять усе можливе, аби російських окупантів стало набагато менше. Наші бійці вмотивовані захищати Україну, а для росії солдати – розхідний матеріал.

Українські воїни продовжують докладати титанічних зусиль для захисту кожного метра рідної землі.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що бої за Соледар тривають. Своєю чергою російська пропаганда поширює фейки про повне захоплення міста.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков спрогнозував, що росія знову готує наступ. На його думку, зараз вони намагаються зібрати всі сили та боєприпаси.

Професор політичних наук Ратгарського університету США Олександр Мотиль зробив прогноз щодо війни проти України. На його думку, в лютому 2022 року ніхто не міг уявити, що Україна здатна перемагати.

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