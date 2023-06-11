окупанти атакували човен з мирними жителями, яких евакуйовували з Херсонщини, є поранені

Під час евакуації мешканців Херсонської області з підтоплених територій російські терористи обстріляли човен. росіяни стріляли у спини евакуйованих.

Про цей випадок повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Телеграмі. За його словами, постраждали шестеро людей.

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"Армія рф атакувала човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині. Вони відкрили вогонь у спини цивільним. Шестеро людей отримали поранення. Вони дісталися до Херсона та були шпиталізовані до медзакладу. Лікарі борються за життя поранених", – написав він.

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Раніше російські бойовики також обстрілювали волонтерів, які евакуйовували мешканців затоплених районів Херсонської області. Зокрема, 9 червня російські бойовики поранили трьох людей, у тому числі дитину. 10 червня було атаковано Корабельний район Херсона, поранені двоє волонтерів, які надавали допомогу людям.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що росія здійснює переміщення своїх військових частин з Херсонської області на Запорізький та Бахмутський напрямки. Це переміщення має на меті відволікти українські сили оборони від контрнаступу в Херсонській області шляхом знищення Каховської ГЕС.

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