Сейсмологічна розвідка назвала причини руйнування Каховської греблі

Уночі 6 червня російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС. Вода затопила понад 30 населених пунктів Херсонської області, спричинивши одну з найбільших екологічних катастроф, що коли-небудь зустрічалися в Європі.

Після публікації сейсмічних даних, згідно з якими вранці у вівторок на Каховській ГЕС стався вибух, стає все більше доказів того, що греблю в Новій Каховці було підірвано зсередини.

Так, Норвезька сейсмічна група Norsar заявила, що сигнали регіональної станції в Румунії вказують саме на вибух на Каховській ГЕС. Він стався о 2:54 ночі.

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При цьому було зафіксовано підземні коливання, що може підтверджувати закладення вибухівки в глиб станції.

У звіті Norsar зазначається, що гребля Каховської ГЕС піддалася не через пошкодження, отримані під час обстрілів, а в результаті вибуху.

Бен Дандо, високопосадовець Норвезького сейсмологічного інституту Norsar, зауважив, що вибух стався у вівторок о 2.54 ранку за місцевим часом. Координати місця вибуху відповідають координатам Каховської греблі на річці Дніпро. Магнітуда поштовху - "між 1 і 2". Еквівалент у тоннах тротилу тут ще не підрахували, оскільки це вимагає врахування багатьох факторів. Потужність вибуху була виміряна приладами вимірювальної станції Буковина в Румунії, за 620 км від місця вибуху.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що підрив Каховської гідроелектростанції створює загрозу для водопостачання жителів Херсонської області та окупованого Криму, а також може негативно позначитися на стані Запорізької атомної електростанції.

В Укргідроенерго заявили, що відновити дамбу Каховської ГЕС не вдасться, вона повністю зруйнована.

У МАГАТЕ поки не помітили загроз для Запорізької АЕС, агенція заявила про постійний моніторинг ситуації.

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