Сейсмологическая разведка назвала причины разрушения Каховской дамбы

Ночью 6 июня российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС. Вода затопила более 30 населенных пунктов Херсонской области, повлекши одну из крупнейших экологических катастроф, когда-либо встречавшихся в Европе.

После публикации сейсмических данных, согласно которым утром во вторник на Каховской ГЭС произошел взрыв, становится все больше доказательств того, что дамба в Новой Каховке была взорвана изнутри.

Норвежская сейсмическая группа Norsar заявила, что сигналы региональной станции в Румынии указывают именно на взрыв на Каховской ГЭС. Он произошел в 2:54 ночи.

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При этом были зафиксированы подземные колебания, что может подтверждать заделку взрывчатки вглубь станции.

В отчете Norsar отмечается, что дамба Каховской ГЭС подверглась не из-за повреждений, полученных при обстреле, а в результате взрыва.

Бен Дандо, высокопоставленный чиновник Норвежского сейсмологического института Norsar, отметил, что взрыв произошел во вторник в 2.54 утра по местному времени. Координаты места взрыва соответствуют координатам Каховской дамбы на реке Днепр. Магнитуда толчка – "между 1 и 2". Эквивалент в тоннах тротила здесь еще не подсчитано, поскольку это требует учета многих факторов. Мощность взрыва была измерена приборами измерительной станции Буковина в Румынии, в 620 км от места взрыва.

Напомним, в Офисе президента заявили, что подрыв Каховской гидроэлектростанции создает угрозу водоснабжению жителей Херсонской области и оккупированного Крыма, а также может негативно сказаться на состоянии Запорожской атомной электростанции.

В Укргидроэнерго заявили, что восстановить дамбу Каховской ГЭС не удастся, она полностью разрушена.

В МАГАТЭ пока не заметили угроз для Запорожской АЭС, агентство заявило о постоянном мониторинге ситуации.

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