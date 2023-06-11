Анна Маляр назвала причину подрыва Каховской ГЭС россиянами

По данным, полученным от заместителя министра обороны Анны Маляр, Россия осуществляет перемещение своих воинских частей из Херсонской области на Запорожское и Бахмутское направления. Цель перемещения - отвлечь украинские силы обороны от контрнаступления в Херсонской области путем уничтожения Каховской ГЭС.

Читайте также: "россияне совершили экоцид": Ермак заявил о последствиях подрыва Каховской ГЭС для Крыма и ЗАЭС

В частности, российское командование перемещает свои наиболее боевые подразделения, такие как морская пехота, воздушно-десантные войска и 49-я армия из Херсонского направления. Это свидетельствует о намерении россиян ограничить географию активных боевых действий вооруженных сил Украины, учитывая собственные потери и ограниченность в резервах. Это также свидетельствует об их неспособности сдержать украинское наступление по разным направлениям.

Видео дня

Разрушение Каховской ГЭС является четким стратегическим действием, направленным на предотвращение наступления со стороны украинских сил обороны в Херсонском направлении и освобождение необходимых резервов для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления.

"Также разрушением Каховской ГЭС российское руководство пытается отвлечь часть сил и ресурсов Сил обороны Украины на ликвидацию техногенной катастрофы, тем самым предотвратить освобождение оккупированных территорий на левобережной части Херсонской области", – пишет Маляр.

Напомним, в Офисе президента заявили, что подрыв Каховской гидроэлектростанции создает угрозу водоснабжению жителей Херсонской области и оккупированного Крыма, а также может негативно сказаться на состоянии Запорожской атомной электростанции.

В Укргидроэнерго заявили, что восстановить дамбу Каховской ГЭС не удастся, она полностью разрушена.

В МАГАТЭ пока не заметили угроз для Запорожской АЭС, агентство заявило о постоянном мониторинге ситуации.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!