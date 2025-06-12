Російські втрати у війні з України досягли мільйона у живій силі - Генеральний штаб
За останню добу українські захисники ліквідували ще 1 140 російських військових. Від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати армії РФ, за оцінками, перевищили 1 мільйон осіб — убитими та пораненими.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в Facebook. Станом на ранок 12 червня 2025 року, з 24 лютого 2022-го загальні втрати противника склали приблизно:
- Особовий склад — близько 1 000 340 осіб (+1 140 за добу)
- Танки — 10 933 (+6)
- Бойові броньовані машини — 22 786 (+3)
- Артилерійські системи — 29 063 (+47)
- Засоби ППО — 1 184 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 40 435 (+138)
- Автомобільна техніка та автоцистерни — 51 715 (+136)
Втрати ворога щоденно уточнюються, повідомили в Генштабі.
Нагадаємо, армія РФ атакувала Чернігів.
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