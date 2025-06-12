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Війна в Україні

Російські втрати у війні з України досягли мільйона у живій силі - Генеральний штаб

Ціхоцька Марія

Російські втрати у війні з України досягли мільйона у живій силі - Генеральний штаб
Від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати армії РФ, за оцінками, перевищили 1 мільйон осіб — убитими та пораненими

За останню добу українські захисники ліквідували ще 1 140 російських військових. Від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати армії РФ, за оцінками, перевищили 1 мільйон осіб — убитими та пораненими.

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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в Facebook. Станом на ранок 12 червня 2025 року, з 24 лютого 2022-го загальні втрати противника склали приблизно:

  • Особовий склад — близько 1 000 340 осіб (+1 140 за добу)
  • Танки10 933 (+6)
  • Бойові броньовані машини22 786 (+3)
  • Артилерійські системи29 063 (+47)
  • Засоби ППО1 184 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня40 435 (+138)
  • Автомобільна техніка та автоцистерни51 715 (+136)

Втрати ворога щоденно уточнюються, повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Чернігів.

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Війна в Україні