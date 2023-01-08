Російський актор Смольянинов заявив, що пішов би воювати проти росії на боці 'братів' (відео)

Російський актор Артур Смольянинов, відомий за фільмом "9 рота", заявив, що пішов би воювати проти росії зі своїми "братами", якими він називає українців. За його словами, він не відчуває до росіян нічого окрім ненависті.

Актор переконує, що підтримує зв'язок з друзями з України, від яких дізнається про реалії війни. Про це Смолянинов розповів в інтерв'ю "Новій газеті Європа".

Йдеться про постійні повітряні тривоги, вимкнення світла, ракетні атаки тощо.

"У мене є близька подруга із заходу України. Ми з нею розмовляємо і вона каже: "Зараз, почекай, мені пише мама – у них знову вимкнули світло". Або пише подруга, яка не може піднятися на 32-й поверх, бо немає електрики. Або вона розповідає, як вона виїжджала з Маріуполя. І я розумію, що до людей з того боку фронту я нічого, окрім ненависті, не відчуваю", – зазначив він.

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Актор переконує, що у випадку, якщо б він опинився на передовій, то стріляв би у російських солдатів.

"Якби я і пішов на цю війну, то саме на боці України. Однозначно. Для мене це навіть не на боці України, а на боці моїх братів, на яких напали інші мої брати, які з ні**я пішли вбивати", – резюмував Смолянинов.

Нагадаємо, раніше популярна у країнах колишнього СРСР співачка Лайма Вайкуле засудила напад росії на Україну.

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