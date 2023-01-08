Российский актер Смольянинов заявил, что пошел бы воевать против россии на стороне "братьев" (видео)
Российский актер Артур Смольянинов, известный по фильму "9 рота", заявил, что пошел воевать против россии со своими "братьями", которыми он называет украинцев. По его словам, он не чувствует к россиянам ничего, кроме ненависти.
Актер убеждает, что поддерживает связь с друзьями из Украины, от которых узнает реалии войны. Об этом Смолянинов рассказал в интервью "Новой газете Европа".
Речь идет о постоянных воздушных тревогах, выключении света, ракетных атаках и т.д.
"У меня есть близкая подруга с запада Украины. Мы с ней разговариваем и она говорит: "Сейчас, подожди, мне пишет мама – у них снова выключили свет". Или пишет подруга, которая не может подняться на 32-й этаж, потому что нет электричества. Или она рассказывает, как она уезжала из Мариуполя. И я понимаю, что к людям с той стороны фронта я ничего, кроме ненависти, не чувствую", – отметил он.
Актер убеждает, что в случае если бы он оказался на передовой, то стрелял бы в русских солдат.
"Если бы я и пошел на эту войну, то именно на стороне Украины. Однозначно. Для меня это даже не на стороне Украины, а на стороне моих братьев, на которых напали другие мои братья, которые с ни**я пошли убивать", – резюмировал Смолянинов.
Напомним, ранее популярная в странах бывшего СССР певица Лайма Вайкуле осудила нападение россии на Украину.
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