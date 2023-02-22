Росія битиме ракетами, але є нюанс: астролог дав прогноз для України на 23-25 лютого і вказав на 'добрий знак'

Окупанти у річницю початку повномасштабної війни проти України спробують завдати нових ракетних ударів. Однак їм не вдасться досягти поставленої мети.

Про це заявив астролог Дмитро Уранус. "Так, ракетні обстріли в річницю війни 23-24-25 лютого можуть бути, але жодних значних цілей вони не досягнуть і не матимуть жодного військового ефекту", – зазначив він.

За словами астролога, провал Росією випробувань хваленої ракети "Сармат" стався в день переходу Венери до Овна (20 лютого) – саме у цю дату президент США Джо Байден відвідав Київ.

"Це випробування мало налякати весь світ, а вийшов "пшик". Венера (планетамиру), що перейшла в Овен (будинок бога війни), виступає проти війни та ескалації. Риторика виступу Путіна 21 лютого так само не була агресивною та загрозливою. По його обличчю було видно, що він дуже стривожений, нервує та боїться. Думаю це добрий знак" – підкреслив Уранус.

Відео дня

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

Астролог Яна Тимощук вважає, що найнебезпечнішим буде для України 24 лютого, найважчими – березень та квітень. У травні ситуація дещо покращиться.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.