Россия будет бить ракетами, но есть нюанс: астролог дал прогноз для Украины на 23-25 февраля и указал на 'хороший знак'

Оккупанты в годовщину начала полномасштабной войны против Украины попытаются нанести новые ракетные удары. Однако им не удастся достичь поставленных целей.

Об этом заявил астролог Дмитрий Уранус. "Да, ракетные обстрелы в годовщину войны 23-24-25 февраля могут быть, но никаких значительных целей они не достигнут и не будут иметь никакого военного эффекта", – отметил он.

По словам астролога, провал Россией испытаний хваленой ракеты "Сармат" произошел в день перехода Венеры в Овен (20 февраля) – именно в эту дату президент США Джо Байден посетил Киев.

"Это испытание должно было напугать весь мир, а получился "пшик". Венера (планета мира) перешедшая в Овен (дом бога войны), как бы выступает против войны и эскалации. Риторика выступления Путина 21 февраля так же не была агрессивной и угрожающей. По его лицу было видно, что он очень встревожен, нервничает и боится. Думаю это хороший знак" – подчеркнул Уранус.

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Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

Астролог Яна Тимощук считает, что самым опасным будет для Украины 24 февраля, трудными – март и апрель. В мае ситуация несколько улучшится.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.