'Росія пропонуватиме переговори': астрологиня розповіла, коли відбудеться перелом у війні в Україні

Лютий та березень 2023 року будуть дуже важливими для України – бойові дії активізуються, можливі як успіхи ЗСУ, так і втрата територій. Знаковим виявиться період із 26 лютого по 15 березня.

Про це заявила астрологиня Ганна Єфремова. "У Росії після цього з'явиться союзник, і Росія пропонуватиме переговори та умови (ми їх публічно можемо не побачити). З квітня по липень у України буде зірковий час, і я сподіваюся на максимальне повернення територій в цей момент", - зазначила вона.

За словами Єфремової, про повну перемогу навесні не йдеться, остаточна точка у війні ймовірно буде лише у 2025 році.

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"Україна однозначно у 2023 році отримає дуже багато досягнень… Коли Сатурн набере свою максимальну силу у знаку Водолія, а це буде (лютий 2024), світова вертикаль влади почне сипатися як картковий будиночок, і вони про це знають, і намагаються зберегти старий режим контролю... Люди хотітимуть свободи та змін", – наголосила вона.

Єфремова додала, що на світовій арені можливі повстання та перевороти, хвилювання торкнуться і мусульманського світу.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.