'Россия будет предлагать переговоры': астролог рассказала, когда произойдет перелом в войне в Украине

Февраль и март 2023 года будут очень важными для Украины – боевые действия активизируются, возможны как успехи ВСУ, так и потеря территорий. Знаковым окажется период с 26 февраля по 15 марта.

Об этом заявила астролог Анна Ефремова. "У России после этого появится союзник, и Россия будет предлагать переговоры и условия (мы их публично можем не увидеть). С апреля по июль у Украины самый звездный час, и я надеюсь на максимальное возвращение территории в этот момент", – отметила она.

По словам Ефремовой, о полной победе весной речь не идет, окончательная точка в войне вероятно будет только в 2025 году.

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"Украина однозначно в 2023 году получит очень много достижений… Когда Сатурн наберет свою максимальную силу в знаке Водолея, а это будет (февраль 2024), мировая вертикаль власти начнет сыпаться как карточный домик, и они об этом знают, и пытаются сохранить старый режим контроля. Люди будут хотеть свободы и перемен", – подчеркнула она.

Ефремова добавила, что на мировой арене возможны восстания и перевороты, волнения затронут и мусульманский мир.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.