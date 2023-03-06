Росія готує масований ракетний удар по Україні найближчими днями: екстрасенс попередила про небезпеку

Росія готує новий масований ракетний по Україні найближчими днями. Загроза йде від води, ймовірно, окупанти запускатимуть ракети з моря.

Про це заявила екстрасенс Сейраш. "На найближчий тиждень, максимум два, у мене випадає, що щось подібне до масованого обстрілу, залпу, об'ємного вони можуть влаштувати. Як мінімум планують точно. Причому з моря в тому числі", – зазначила вона.

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За словами Сейраш, Україні не варто розраховувати на втручання у війну інших країн – західні союзники не будуть завдавати ударів по російському флоту.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.