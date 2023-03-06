Россия готовит массированный ракетный удар по Украине в ближайшие дни: экстрасенс предупредила об опасности

Россия готовит новый массированный ракетный по Украине в ближайшие дни. Угроза идет от воды, вероятно, оккупанты будут запускать ракеты в том числе с моря.

Об этом заявила экстрасенс Сейраш. "На ближайшую неделю, максимум две, у меня выпадает, что что-то вроде массированного обстрела, залпа, объемного они могут устроить. Как минимум планируют точно. Причем с моря в том числе", – отметила она.

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По словам Сейраш, Украине не стоит рассчитывать на вмешательство в войну других стран – западные союзники не будут наносить удары по российскому флоту.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.