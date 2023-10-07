росія вдарила надзвуковими протикорабельними ракетами ''Онікс'' по Одещині, є постраждалі (фото)

У ніч на 7 жовтня російські бойовики надзвуковими протикорабельними ракетами з окупованого Криму атакували Одеську область. Ворог використав "Онікси", які запускав з комплексів "Бастіон".

Як повідомили Сили оборони Півдня України (СОПУ), зафіксовані влучання в будівлю пансіонату, що знаходився в рекреаційній зоні, та в зерносховище припортової інфраструктури.

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"Уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Інформації про постраждалих не надходило", – йдеться у повідомленні.

У Силах оборони Півдня зауважили, що унаслідок ракетного удару четверо людей звернулися до медиків – у них травми від битого скла.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер поінформував, що росіяни цілилися у цивільну та припортову інфраструктуру.

"В Одеському районі влучання відбулося в будівлю пансіонату і в зерносховище біля порту. Уламки ракет і вибухова хвиля спричинили пожежу в гаражному кооперативі. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Вибиті вікна", – написав він у Телеграм-каналі.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили "Іскандером" по Куп’янському району Харківщини. У селі Гроза росіяни вбили 56 людей, що зібралися на поминки у кафе.

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