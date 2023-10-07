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Война в Украине

россия ударила сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс" по Одесщине, есть пострадавшие (фото)

Былим Елена

россия ударила сверхзвуковыми противокорабельными ракетами 'Оникс' по Одесщине, есть пострадавшие (фото)

В ночь на 7 октября российские боевики сверхзвуковыми противокорабельными ракетами из оккупированного Крыма атаковали Одесскую область. Враг использовал "Ониксы", которые запускал из комплексов "Бастион".

Как сообщили Силы обороны Юга Украины (СОПУ), зафиксированы попадания в находящееся в рекреационной зоне здание пансионата и в зернохранилище припортовой инфраструктуры.

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россия ударила сверхзвуковыми противокорабельными ракетами ''Оникс'' по Одесщине, есть пострадавшие (фото)
россия ударила сверхзвуковыми противокорабельными ракетами ''Оникс'' по Одесщине, есть пострадавшие (фото)
россия ударила сверхзвуковыми противокорабельными ракетами ''Оникс'' по Одесщине, есть пострадавшие (фото)
россия ударила сверхзвуковыми противокорабельными ракетами ''Оникс'' по Одесщине, есть пострадавшие (фото)
россия ударила сверхзвуковыми противокорабельными ракетами ''Оникс'' по Одесщине, есть пострадавшие (фото)
россия ударила сверхзвуковыми противокорабельными ракетами ''Оникс'' по Одесщине, есть пострадавшие (фото)
россия ударила сверхзвуковыми противокорабельными ракетами ''Оникс'' по Одесщине, есть пострадавшие (фото)
россия ударила сверхзвуковыми противокорабельными ракетами ''Оникс'' по Одесщине, есть пострадавшие (фото)
россия ударила сверхзвуковыми противокорабельными ракетами ''Оникс'' по Одесщине, есть пострадавшие (фото)
россия ударила сверхзвуковыми противокорабельными ракетами ''Оникс'' по Одесщине, есть пострадавшие (фото)

"Обломками ракет и взрывной волной вызван пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов. Информация о пострадавших не поступала", – говорится в сообщении.

В Силах обороны Юга заметили, что в результате ракетного удара четыре человека обратились к медикам – у них травмы от битого стекла.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер проинформировал, что россияне целились в гражданскую и припортовую инфраструктуру.

"В Одесском районе попадание произошло в здание пансионата и в зернохранилище возле порта. Обломки ракет и взрывная волна повлекли за собой пожар в гаражном кооперативе. Повреждены несколько многоквартирных домов. Выбиты окна", — написал он в Телеграм-канале.

Напомним, 5 октября россияне ударили "Искандером" по Купянскому району Харьковщины. В селе Гроза россияне убили 56 человек, собравшихся на поминки в кафе.

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