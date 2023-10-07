россия ударила сверхзвуковыми противокорабельными ракетами ''Оникс'' по Одесщине, есть пострадавшие (фото)

В ночь на 7 октября российские боевики сверхзвуковыми противокорабельными ракетами из оккупированного Крыма атаковали Одесскую область. Враг использовал "Ониксы", которые запускал из комплексов "Бастион".

Как сообщили Силы обороны Юга Украины (СОПУ), зафиксированы попадания в находящееся в рекреационной зоне здание пансионата и в зернохранилище припортовой инфраструктуры.

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"Обломками ракет и взрывной волной вызван пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов. Информация о пострадавших не поступала", – говорится в сообщении.

В Силах обороны Юга заметили, что в результате ракетного удара четыре человека обратились к медикам – у них травмы от битого стекла.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер проинформировал, что россияне целились в гражданскую и припортовую инфраструктуру.

"В Одесском районе попадание произошло в здание пансионата и в зернохранилище возле порта. Обломки ракет и взрывная волна повлекли за собой пожар в гаражном кооперативе. Повреждены несколько многоквартирных домов. Выбиты окна", — написал он в Телеграм-канале.

Напомним, 5 октября россияне ударили "Искандером" по Купянскому району Харьковщины. В селе Гроза россияне убили 56 человек, собравшихся на поминки в кафе.

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