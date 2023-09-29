росіяни під Токмаком могли збити з комплексу С-300 власний винищувач Су-35 (фото та відео)

Уночі 29 вересня російські окупанти поблизу міста Токмак у Запорізькій області з комплексу С-300 збили власний надманеврений багатофункціональний винищувач покоління "4++" Су-35 вартістю близько 100 мільйонів доларів.

Про це повідомили спочатку у Телеграм-каналі мелітопольського партизанського загону генерала Черешні "Гнила Черешня".

"Над Токмаком був пуск з ЗРС С-300 в режимі ППО. І попередньо є збиття ка*апським ППО свого ж літака. Зараз трохи детонує десь в полях", – йшлося у повідомленні.

Канал опублікував фото та відео палаючого літака.

"У бік "трагедії" просто зараз прямує швидка, дві автівки легкові", – повідомляли мелітопольскі партизани.

Факт знищення ворожого літака підтверджує моніторинговий канал monitor.

російський капітан Ілля Туманов, який був помічником штурмана винищувача-бомбардувальника Су-34 у своєму телеграм-каналі Fighterbomber опублікував фото Су-35 та підписав: "Вечного полёта, брат…".

Нагадаємо, у Херсонській області ліквідовано штаб російської окупаційної армії. Сили оборони завдяки коригуванню СБУ вдарили з HIMARS по командному пункту російських офіцерів 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.

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