россияне под Токмаком могли сбить из комплекса С-300 собственный истребитель Су-35 (фото и видео)

Ночью 29 сентября российские оккупанты вблизи города Токмак в Запорожской области из комплекса С-300 сбили собственный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++" Су-35 стоимостью около 100 миллионов долларов.

Об этом сообщили сначала в Телеграм-канале мелитопольского партизанского отряда генерала Черешни "Гнила Черешня".

"Над Токмаком был пуск с ЗРС С-300 в режиме ПВО. И предварительно есть сбитие ка*апским ПВО своего же самолета. Сейчас немного детонирует где-то в полях", – говорилось в сообщении.

Канал опубликовал фото и видео горящего самолета.

"В сторону "трагедии" прямо сейчас идет скорая, два автомобиля легковые", — сообщали мелитопольские партизаны.

Факт уничтожения вражеского самолета подтверждает мониторинговый канал monitor.

российский капитан Илья Туманов, являвшийся помощником штурмана истребителя-бомбардировщика Су-34 в своем телеграм-канале Fighterbomber опубликовал фото Су-35 и подписал: "Вечного полета, брат…".

Напомним, в Херсонской области ликвидирован штаб российской оккупационной армии. Силы обороны, благодаря корректировке СБУ, ударили из HIMARS по командному пункту российских офицеров 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.

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