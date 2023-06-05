Росіяни пошкодили трубопровід з аміаком на Харківщині – ОВА

Російські військові у понеділок, 5 червня, пошкодили трубопровід з аміаком у Куп'янському районі. Внаслідок цього сталася розгерметизація.

На місці працюють усі профільні служби. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"У Куп'янському районі російські окупанти пошкодили трубопровід з аміаком. Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу", – йдеться у повідомленні.

За словами глави ОВА, в області вже організували штаб для ліквідації наслідків інциденту. При цьому всі деталі Синєгубов пообіцяв повідомити згодом.

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Додамо, аміак – це безбарвний газ, який подразнює очі та дихальні шляхи. Він викликає сльозотечу, кашель, біль у горлі та труднощі з диханням.

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