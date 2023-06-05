Россияне повредили трубопровод с аммиаком в Харьковской области – ОВА

Российские военные в понедельник, 5 июня, повредили трубопровод с аммиаком в Купянском районе. В результате произошла разгерметизация.

На месте работают все профильные службы. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"В Купянском районе российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком. В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода", – говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, в области уже организован штаб для ликвидации последствий инцидента. При этом все детали Синегубов пообещал сообщить впоследствии.

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Добавим, аммиак – это бесцветный газ, раздражающий глаза и дыхательные пути. Он вызывает слезотечение, кашель, боль в горле и трудности с дыханием.

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