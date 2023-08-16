росіянин у Києві розписав паспорт патріотичним ''Слава Україні'', щоб не повертатися додому (фото)

При в'їзді до Києва правоохоронці перевірили документи у чоловіка, який виявився російським громадянином. 29-річний чоловік ще до повномасштабного вторгення приїхав в Україну, однак термін законного перебування в нашій країні у нього закінчився.

Як повідомили в окремому контрольно-пропускному пункті "Київ", аби його не депортували до росії, чоловік розмалював свій паспорт. Він написав у документі "Слава Україні" та намалював сердечко.

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"Прикордонники з’ясували, що росіянин 1994 року народження в’їхав в Україну перед початком широкомасштабного вторгнення рф та перевищив термін перебування в нашій країні. У розмові чоловік розповів, що повертатися в росію не бажає, бо до війни ставиться вкрай негативно. Під час перевірки його закордонного російського паспорта прикордонники виявили напис "Слава Україні" та намальоване серце", – розповіли правоохоронці.

Зазначається, що наразі Нацполіція вирішує його подальшу долю.

Нагадаємо, у червні 25-річний російський співак Едуард Шарлот в Instagram опублікував відео, на якому спалив російський паспорт. Після того, як документ загорівся, чоловік викинув його на землю.

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