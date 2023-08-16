россиянин в Киеве расписал паспорт патриотическим ''Слава Украине'', чтобы не возвращаться домой (фото)

При въезде в Киев правоохранители проверили документы у мужчины, оказавшегося российским гражданином. 29-летний мужчина еще до полномасштабного вторжения приехал в Украину, однако срок законного пребывания в нашей стране у него истек.

Как сообщили в отдельном контрольно-пропускном пункте "Киев", чтобы его не депортировали в Россию, мужчина разрисовал свой паспорт. Он написал в документе "Слава Украине" и нарисовал сердечко.

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"Пограничники выяснили, что россиянин 1994 года рождения въехал в Украину перед началом широкомасштабного вторжения России и превысил срок пребывания в нашей стране. В разговоре мужчина рассказал, что возвращаться в Россию не желает, потому что к войне относится крайне негативно. Во время проверки заграничного российского паспорта пограничники обнаружили надпись "Слава Украине" и нарисованное сердце", — рассказали правоохранители.

Нацполиция решает его дальнейшую судьбу.

Напомним, в июне 25-летний российский певец Эдуард Шарлотт в Instagram опубликовал видео, на котором сжег российский паспорт. После того как документ загорелся, мужчина выбросил его на землю.

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