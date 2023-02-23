Ротару пропонували 100 тисяч євро за виступ для росіян: що відповіла співачка

російська акторка та співачка Анна Калашнікова стверджує, що через російське вторгнення українська заслужена артистка Софія Ротару відмовилася від шаленого гонорару, який їй начебто пропонували за виступ на приватному заході в Арабських Еміратах.

Вона заявила в інтерв'ю росЗМІ, що Ротару пропонували 100 тисяч євро, аби вона заспівала перед росіянами. Українка відповіла відмовою.

"Мої друзі влаштовували виїзний день народження в Еміратах. Вони забезпечені люди, хотіли запросити на своє свято Софію Михайлівну. Пропонували гонорар – €100 тис. На той момент це 7 мільйонів рублів. Але їм сказали, що вона не хоче", – сказала Калашнікова.

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За словами співачки, Ротару відмовляється від виступів через "ситуацію, що відбувається", тобто через розв'язану росією війну в Україні.

"Вона не в настрої, через ситуацію повністю відмовилася від концертної діяльності. Я знаю, що їй у грудні пропонували корпоративи. Але вона навідріз відмовляється. Софія Михайлівна близько до серця приймає те, що відбувається, їй важко зібратися", – додала російська акторка.

За її словами, наразі невідомо, де Ротару проживає. Вона перестала й бути активною у соцмережах. Останній її допис в Інстаграмі був зроблений у серпні 2022 року. У ньому співачка написала, що відвідала "рідні Маршинці" (Чернівецька область), де вона народилася та виросла. У цьому дописі Ротару написала, що бажає, аби "якнайшвидше, замість повітряних тривог, у кожному будинку, у кожній родині, у кожному місті нашої прекрасної України звучали пісні про Любов та Світ".

Тим часом російські ЗМІ нагадують, що Софія Ротару раніше регулярно з'являлася на росії, зокрема, брала участь у зйомках новорічних вогників у Москві. Цьогоріч вона зйомку пропустила.

Син співачки, який відповідає за її концертну діяльність, сказав промоутерам: "Мама виступати не готова. І найближчим часом не буде".

Нагадаємо, раніше онук Софії Ротару розповів, чому втік з України після початку повномасштабної війни.

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