Ротару предлагали 100 тысяч евро за выступление для россиян: ответившая певица

российская актриса и певица Анна Калашникова утверждает, что из-за российского вторжения украинская заслуженная артистка София Ротару отказалась от безумного гонорара, который ей вроде бы предлагали за выступление на частном мероприятии в Арабских Эмиратах.

Она заявила в интервью росСМИ, что Ротару предлагали 100 тысяч евро, чтобы она спела перед россиянами. Украинка ответила отказом.

"Мои друзья устраивали выездной день рождения в Эмиратах. Они обеспечены люди, хотели пригласить на свой праздник Софию Михайловну. Предлагали гонорар – €100 тыс. На тот момент это 7 миллионов рублей. Но им сказали, что она не хочет", – сказала Калашникова. .

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По словам певицы, Ротару отказывается от выступлений из-за "происходящей ситуации", то есть из-за развязанной россией войны в Украине.

"Она не в настроении, из-за ситуации полностью отказалась от концертной деятельности. Я знаю, что ей в декабре предлагали корпоративы. Но она наотрез отказывается. София Михайловна близко к сердцу принимает происходящее, ей тяжело собраться", – добавила российская актриса.

По ее словам, пока неизвестно где Ротару проживает. Она перестала быть активной в соцсетях. Последнее ее сообщение в Инстаграме было сделано в августе 2022 года. В нем певица написала, что посетила родные Маршинцы (Черновицкая область), где она родилась и выросла. В этом сообщении Ротару написала, что желает, чтобы "скорее, вместо воздушных тревог, в каждом доме, в каждой семье, в каждом городе нашей прекрасной Украины звучали песни о Любви и мире".

Между тем, российские СМИ напоминают, что София Ротару ранее регулярно появлялась на россии, в частности, участвовала в съемках новогодних огоньков в Москве. В этом году она съемку пропустила.

Сын певицы, отвечающий за ее концертную деятельность, сказал промоутерам: "Мама выступать не готова. И в ближайшее время не будет".

Напомним, ранее внук Софии Ротару рассказал, почему сбежал из Украины после начала полномасштабной войны.

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