Низка українців зможе вийти на пенсію раніше на півтора року

В Україні право на призначення пенсії за віком мають чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років. Вік виходу на пенсію визначає набутий особою страховий стаж.

Тим часом у Пенсійному фонді України повідомили, що низка громадян може отримувати пенсії достроково. Можливість дострокового призначення пенсії передбачена законодавством.

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Вийти на пенсію раніше можна за таких умов:

Якщо особу звільнено з роботи з ініціативи роботодавця у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності чи штату працівників; Якщо на день звільнення особи з роботи їй залишилося не більше півтора року до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"; Якщо особа зареєструвалася в державній службі зайнятості й для неї відсутня відповідна робота; Якщо особа отримала повний страховий стаж (чоловік – 35 років, жінка – 30 років).

У Пенсійному фонді додали, що за півтора року до досягнення пенсійного віку право на пенсію мають особи, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи роботодавця у зв’язку з виявленням невідповідності працівника посаді за станом здоров’я.

Також зазначається, що пенсії до досягнення 60 років призначаються на термін безстроково, їх розмір обчислюється згідно зі статтями 27, 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" – залежно від тривалості набутого страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески.

Нагадаємо, 2024 року планується збільшити прожитковий мінімум, що призведе до зростання пенсій та соціальних виплат в Україні.

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